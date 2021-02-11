港股升261點創近一年高 中海油漲6% ATMJ齊升
文章日期：2021年1月14日 16:21
港股午後升幅擴大，日中最多升275點，高見28510點，收市升261點或0.93%，報28496點，成交金額2077億元，較上日增加2.76%；國指升114點或1.02%，報11299點。恒生科技指數一度升至8901點創新高，收報8895點，升2.6%。
ATMJ齊向上，騰訊（0700）收報629.5元，升5.62%，貢獻恒指146點；網易（9999）收報164元，升0.61%；京東（9618）收報353.4元，升1.96%；阿里巴巴（9988）收報235元，升5%；美團（3690）收報313.2元，升5.67%。小米（1810）獨憔悴，跌1.06%，收報32.65元。
石油股個別走，中石化（0386）跌0.5%，收報3.95元；中石油（0857）無升跌，收報2.59元；中海油（0883）升6.23%，收報8.18元，是升幅最大的藍籌。創科實業（0669）跌5.72%，收報112元，是跌幅最大的藍籌。
美國再加強其投資禁令，惟有關股份未受太大影響。三大中資電訊股向上，中國移動（0941）收報47.15元，升2.61%；中國聯通（0762）收報5.05元，升2.64%；中國電信（0728）收報2.3元，升3.14%。晶片股亦有支持，中芯（0981）收報28.15元，升7.44%。
吉利控股與富士康簽約組汽車製造合資企業。鴻海系午後升勢持續，富智康（2038）收報1.48元，升21.31%；鴻騰（6088）收報3.07元，升6.6%。吉利（0175）收報32.8元，升0.31%。
迅銷（6288）午後公布業績，收報70.35元，升1.37%。
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