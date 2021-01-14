醫渡科技百萬人認購 暗盤開飈1.3倍 每手帳賺3393元

醫療健康解決方案供應商醫渡科技（2158）明日將掛牌，現正進行暗盤交易。於各間暗盤，現時升1.2倍至1.3倍不等。截至下午4時半，於耀才暗盤，醫渡科技最高曾見64.2元。現暫報60.23元，升1.3倍。每手100股，每手帳賺3393元。同一時間於富途暗盤，該股炒高至59.5元，升1.27倍，每手帳面賺3320元。

新股市場全民參與，醫渡科技今早公布配售結果，上限定價26.3元，共獲約117萬人認購，破工銀（1398）97萬人認購紀錄，成史上最多人認購新股，凍資6718億元。

醫渡科技公開發售超購1633倍，國際配售超購32倍。一手中籤率20%，認購200手才可穩中一手。認購額超500萬元的乙組大戶，共計逾4.4萬名，其中有462名大戶認購「頂頭槌飛」，每張飛約2.09億元，每人獲分配65手。按耀才暗盤價計，每人帳賺約22萬元。

港股再造就內地富豪，持股約3.99億股的醫渡科技創始人兼大股東宮盈盈，現時持有股份帳面價值高達240.3億元。宮盈盈此前為投行分析師，曾任職於瑞信、德意志銀行等，並曾創立一隻私募基金。其丈夫徐濟銘為醫渡科技聯合創始人，名下並未直接持有股份。徐曾任職阿里、百度等，現時任公司附屬公司醫渡雲（北京）的首席技術官。

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