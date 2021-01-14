領展（0823）之管理人領展資產管理宣布，分別與法國巴黎銀行及星展銀行（星展）簽訂，將去年八月達成的兩項合共2億英鎊5年期貸款，轉為與可持續發展表現掛鈎的貸款。這是領展首次簽訂以英鎊為貨幣單位的可持續發展表現掛鈎貸款。

領展去年8月分別與法國巴黎銀行及星展簽訂兩項英鎊貸款，為收購倫敦金絲雀碼頭辦公大樓The Cabot提供部分融資。The Cabot是領展在英國首項收購的資產。有關貸款款項用作一般企業用途，包括實踐可持續發展的倡議。貸款在轉為與可持續發展表現掛鈎後，如領展在預先議定的可持續發展表現範疇中達標，即可獲得貸款利率下調，以鼓勵落實可持續發展計劃。

領展首席財務總監黃國祥說，收購The Cabot是領展實現『2025願景』增長策略的一部分。貸款引入與可持續發展表現掛鈎的條款，與我們致力達至良好環境、社會及管治（ESG）表現，實踐『商業互融』的理念結合。法國巴黎銀行香港分行行政總裁梁柏瀚表示，這是他們與領展達成首項與可續發展表現掛鈎的貸款，並期待與領展持續緊密合作。

星展銀行全球房地產企業銀行業務主管周長林更指出，繼去年3月與領展簽訂其首項與可持續發展表現掛鈎的澳元貸款後，首項與可持續發展表現掛鈎的英鎊貸款，他們相信這類融資計劃將鼓勵更多房地產企業開拓可持續發展的融資方案。

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