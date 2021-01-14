金管局公布，金融學院委任郭國全為行政總裁，任期兩年，1月18日起生效。將領導金融學院以及其轄下負責研究工作的子公司香港貨幣及金融研究中心的工作。

金融學院主席兼金管局總裁余偉文表示，郭國全公營及私營部門均擁有豐富經驗，並具備研究和人才培育方面的知識。郭國全是領導金融學院、培育香港金融業領袖人才，及增強我們的應用研究能力的最佳人選。期待與他緊密合作，通過金融學院的工作進一步鞏固香港的國際金融中心地位。

郭國全自2008年11月開始岀任香港大學經濟及工商管理學院名譽高級研究員，以及在2018年3月開始岀任香港大學亞洲環球研究所亞洲環球學人計劃總監。亦曾任星展銀行(香港)獲立非執董（2012 – 2020）、港府經濟顧問（2004 – 2008）、渣打銀行東亞區總經濟師（1991 – 2004）、外匯基金諮詢委員會轄下的貨幣發行委員會委員（2011 –2016）。

昨日，新意網（1686）公布郭國全因為「專注於其專業發展」而辭任，變動同樣於1月18日生效。

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