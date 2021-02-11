UNIQLO及GU母企迅銷（6288）公布，截至2020年11月底止第一季業績，盈利703億日圓，按年跌0.7%；每股盈利689.29日圓。

期內，收益6197億日圓，按年跌0.6%；經營溢利1130億日圓，按年增長23.3%；毛利3248.2億日圓，按年增加3.8%。集團指，收益下降而溢利大幅增長，主要歸因於日本及大中華地區UNIQLO業務錄得經營溢利大幅增長，再加上GU溢利亦錄得增長所致。

集團全年盈利預測維持不變，料全年盈利1650億日圓，按年增82.6%。每股股息預測亦不變，合共480日圓，當中包括中期及期末派息各240日圓。

以各事業分部來劃分，日本UNIQLO事業分部方面，本財政年度第一季度收益為2538億日圓，按年增長8.9%， 經營溢利為600億日圓，按年增長55.8%；同店銷售淨額按年增長7.3%。

海外UNIQLO事業分部收益2606億日圓，按年跌7.2%；經營溢利為414億日圓，按年增長9.5%。

GU事業分部收益為765億日圓，按年增長4.9%；經營溢利為136億日圓，按年增長9.9%。

在全球品牌事業分部方面，期內收益為280億日圓，按年下降22.3%，錄得經營虧損2億日圓，上年度同期為溢利18億日圓。

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