轉售平台StockX：去年GMV達18億美元 港新賣家增2倍
文章日期：2021年1月14日 15:49
以轉售潮鞋聞名的國際商品轉售平台StockX公布，去年平台共錄得2億人次到訪，全球活躍買家增逾90%，成交金額（GMV）達18億美元，一共完成逾750萬宗交易。平台完成2.75億美元的E輪融資後，現時平台估值為28億美元。StockX又公布對未來一年的預測，預計Jordan球鞋將繼續排名第一，New Balance及Yeezy排名將會上升。
平台指出，疫情令顧客更追求舒適度，令Yeezy去年交易量排名上升10名至第六名，第一位為Jordan，第二至五名分別是Nike、adidas、Converse及New Balance。服裝品牌方面，Supreme繼續排名第一位，平台價格較零售價溢價67％，而I.T.（0999）旗下的「猿人」品牌BAPE就排名第四，按年下跌2位，平台價格較零售價溢價11%。
另外，去年有60%的StockX活躍賣家首次在平台銷售產品，位於美國以外賣方數量更增加了一倍以上，佔平台去年GMV逾三成，當中香港的新賣家按年增加逾1.95倍，交易次數均平均高出5次。
StockX行政總裁 Scott Cutler指出，2020年全世界幾乎完全轉為線上銷售，為平台帶來增⻑和機遇，去年第三季收入按年大升75%，第四季增長更高於第三季。
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