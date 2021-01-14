由內地富豪黃楚標成立的大灣區航空已吹捧多時，但何時正式營運受人關注。而昨日多間媒體收到一封域名為「newgreaterbayairlines.com」的電郵，內容稱一間將於2021年登陸香港，大灣區和東南亞的「香港最新一家航空公司」會於今日舉行網上媒體會，加上newgreaterbayairlines（新的大灣區航空）字眼，令人猜測大灣區航空終於要正式登場，因此吸引不少中外媒體登記。

不過，事實是今日舉行媒體會的所謂「newgreaterbayairlines」，只是一間提供水上飛機服務的公司，與黃楚標的大灣區航空完全沒任何關係，宣傳字眼卻令人「馮京當馬凉」。既非大灣區航空，其所使用的亦當然不會是波音737之類的客機，只是最多可坐19人的小型水上飛機而已。

至於該水上飛機公司的大灣區服務範圍，其實最遠也只是飛到廣東的汕頭市及廣西的北海市，而且公司仍在向民航處及國家民航總局申請批文，加上首架水上飛機亦要最快6月才到港接受民航處審視，因此最快也要今年第三季或之後才能營運。至於資金，據公司指是來自創辦人以及國際投資者。

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