瑞銀降恒大評級至「賣出」 料股價或瀉逾半 恒大批其預測無事實依據
文章日期：2021年1月14日 14:51
《彭博》報道，瑞銀分析師把中國恒大（0333）評級下調至「賣出」，並指其股價可能跌一半以上。
《彭博》發現瑞銀分析師一份研究報告指，恒大的去槓桿策略和緊張的流動性可能導致其增長潛力有限並帶來不確定性。該行於1月12日把恒大評級從「中性」下調至「賣出」，並把12個月目標價從去年9月設定的15.2元下調至6元，此目標價較中國恒大周三收市價低59%。
瑞銀預測2020財年中國恒大每股純利料降至1.11元人民幣（下同），2021財年有望回升至1.24元，但仍將低於2019年的1.86元。
此外，在1月6日另一份有關中國恒大物業管理子公司的研究報告中，瑞銀預計今年中國恒大的合約銷售額將下降2%至7070億元。恒大上周曾表示，2021年合約銷售目標為7500億元。
瑞銀並未就報道作出回應。恒大在書面回覆《彭博》指，瑞銀的預測毫無事實依據，恒大2021年銷售目標為7500億元，公司對完成目標充滿信心。
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