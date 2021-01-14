恒指升139點，收報28375點，成交金額1102億元。路透報道，特朗普不再將中國科技股列入制裁名單，意味不會被剔出各大指數，加上昨晚美國大型科技股回勇，消息刺激ATMJ齊升，升幅普遍達5%。另外，內地半導體股大升，中芯（0981）亦跟升5.7%，SAAS股強勢，微盟（2013）升8.45%，帶動恒生科技股指數升2.3%。

市場繼續炒作「中字頭」股份，中車（1766）升8.5%，A股更漲停。新能源股調整，光伏玻璃雙雄、龍源（0916）均回落約5%，但保利協鑫（3800）計劃配股，股價升17%。整體上，強勢高升股進入震盪期，不宜高追，短期市場或轉由大型科技股領軍，騰訊（0700）會是較佳的入市對象。

上周推介中芯，當時指股份已被各大指數剔除，被動沽壓已消失，在北水支持下可向好。事實上，中芯已連續17個交易日獲北水買入，累計流入資金達到106億元。近期隨市況在高位反覆，今早則大升再創近期新高，走勢強於大市，有貨可繼續持有，無貨亦可小注，首站目標價30元，若中美關係進一步改善，更有望升至更高水平。

張兆聰

明報首席評論員