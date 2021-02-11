被稱為「華為小公主」、華為創始人任正非的細女姚安娜今日於官方微博宣佈正式出道成為藝人，勇闖娛樂圈。以往一直低調的姚安娜罕有在出道影片中提到姐姐，即現時遭加拿大依美方要求拘捕，仍處保釋狀態的「華為公主」、副董事長孟晚舟，指以往不理解為何網上有許多針對自己的負面評論，「為什麼大家喜歡姐姐，不喜歡我」，曾覺得一些負面評論不公平並感到難過，但後來想通「只能做好自己」。

姚安娜為任正非與第二任太太姚凌所生，與孟晚舟為同父異母姐妹。據指今日正好是姚安娜的23歲生日。她就讀於哈佛大學念計算機科學和統計學，並曾在為殘疾人士提供智能假肢的Brainco公司實習。

擁有高學歷背景、被指身價百億的姚安娜卻未有從商或從其所學，更一心闖娛樂圈，今日正式加盟天浩盛世成為旗下藝人。

姚安娜及其公司於網上釋出一則名為「破格公主」的出道紀錄片。片中，姚安娜指以往被標籤為「哈佛畢業」、「名媛」、「富二代」及「芭蕾舞者」等，但自己不願被這些標籤束縛，想嘗試沒做過的事，做打破常規的事情，認為做藝人係人生中比較重大的決定，會將藝人當事業來看待，願意付出更多努力。她又希望幾年後大家想起她時，不再是那些標籤，而是想起她作為藝人及其作品。

這位華為小公主又在影片中提到，父母對她的教養哲學，他們的理論是「成長過程中沒有很多時間來陪我，會刻意的把我培養得更加獨立，在很多事情上，不僅自己不來幫我，也跟別人說，不讓別人來幫我」，她又明言「羨慕其他人能擁有更多和父母相處時間」。

她形容在哈佛學習時，是一個學習及尋找定位的過程，起初會盲目跟從大家找一些金融、諮詢行業的工作，若自己不找相關工作會顯得奇怪，但最終她決心出道成為藝人。

姚安娜的出道日，其姐姐孟晚舟亦有消息傳出，被指正申請放寬保釋條件，又屢傳收到恐嚇信，信中更藏有子彈等。