港股半日升139點 ATM領漲 鴻海系續飈 富智康漲一成半
文章日期：2021年1月14日 12:07
港股半日高開高走，日中最多升173點，高見28408點，半日收升139點或0.49%，報28375點，成交金額1102億元；國指升79點或0.71%，報11264點。恒生科技指數收報8871點，升2.33%。
ATM普遍走高，騰訊（0700）成升市火車頭，半日升4.36%，收報622元，貢獻恒指113點；阿里巴巴（9988）收報233.8元，升4.47%；美團（3690）收報313元，升5.6%；為表現最好藍籌；小米（1810）收報32.9元，跌0.3%。
平保（2318）今早一度創上市新高，見102.7元，惟升勢無以為繼，收報99.05元，跌1.93%。
吉利控股與富士康簽約組汽車製造合資企業。鴻海系大漲，富智康（2038）收報1.41元，升15.57%；鴻騰（6088）收報3.12元，升8.33%。吉利（0175）收報33.35元，升1.99%。
體育用品股做好，安踏（2020）曾創上市新高，見135元，收報132元，升1.54%；李寧（2331）收報49.3元，升0.1%；361度（1361）收報1.32元，升2.33%。
香港電視（1137）旗下HKTVmal早前宣布，開辦「網上花市」，邀請本地花農即日起至今年2月底短期合作，該股創上市新高，見14.88元，收報14.78元，升4.82%；同樣會開辦「網上花市」、日本城母企國際家居零售（1373），收報2.62元，升1.16%。
道富環球稱，盈富基金（2800）恢復買入受制裁股，盈富收報28.52元，升0.42%。