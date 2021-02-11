恒指高開172點 阿里高開近4%冠藍籌
文章日期：2021年1月14日 09:27
美股個別發展，港股今早向上。恒指今早高開172點或0.62%，報28408點，成交金額56億元；國指今早高開97點或0.88%，報11282點。恒生科技指數開市報8774點，升1.21%。
ATMX向上。外電報道，美國擬再將9家企業列入中國軍方公司名單，惟阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）不在名單中。騰訊領升，高開2.01%，報608元，貢獻恒指52點；阿里巴巴報231.8元，升3.57%，為表現最好藍籌；美團（3690）報302.8元，升2.16%；小米（1810）報33.3元，升0.91%。
安踏（2020）品牌產品去年零售金額錄中單位數負增長，開市跌1.54%，報128元，是跌幅最大的藍籌。
吉利控股與富士康簽約組汽車製造合資企業，鴻海系延續強勢，富智康（2038）報1.24元，升1.64%；鴻騰（6088）報3.08元，升6.94%。另外，吉利（0175）收報33.45元，升2.29%。
石油股向上，中石化（0386）升0.76%，報4元；中石油（0857）升1.16%，報2.62元；中海油（0883）因美國制裁而被標普道瓊指數剔除指數，但開市仍升1.69%，報7.83元。
其餘個股方面，道富環球稱，盈富基金（2800）恢復買入受制裁股，盈富開報28.5元，升0.35%。
保利協鑫（3800）以每股1.08元的配售33億股，較上日收市折讓12%，該股開報1.25元，升1.63%。