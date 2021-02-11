醫渡IPO上限定價超購1632倍 CHESHI超購1273倍 稻草熊超402倍
文章日期：2021年1月14日 09:09
多隻新股公布IPO結果。
醫渡科技（2158）公布，以上限26.3元定價，招股價為23.5至26.3元，香港部分超購1632.84倍，國際部分超購32.4倍。一手中籤率20%，申請200手穩獲一手；乙組462份頭鎚飛申請，獲65手，中籤率0.08%。
榮萬家（2146）公布，以下限13.46元定價，招股價為13.46至18.36元，香港部分超購5.62倍，國際部分超購0.94倍。一手中籤率18%，申請9手穩獲一手；乙組1份頭鎚飛申請，中籤率27.52%。
現代中藥（1643）公布，以1.18元定價，招股價為0.92元至1.47元，香港部分超購29.66倍，國際部分超購0.004倍。一手中籤率10%；乙組1份頭鎚飛申請，中籤率25.48%。
稻草熊（2125）公布，以5.88元定價，招股價為5.1元至6.16元，香港部分超購402.54倍，國際部分超購12.41倍。一手中籤率6%；乙組86份頭鎚飛申請，中籤率0.99%。
CHESHI （1490）公布，以1.23元定價，招股價為1.08元至1.28元，香港部分超購1273.76倍，國際部分超購20.7倍。一手中籤率0.43%；乙組285份頭鎚飛申請，中籤率0.36%。
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