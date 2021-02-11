美股個別發展，港股ADR升94點或0.34%，報28330點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.04%，折合報608.13元；阿里巴巴（9988）升1.9%，折合報228.06元；小米（1810）升0.38%，折合報33.12元；美團（3690）升0.56%，折合報298.06元；匯控（0005）跌0.53%，折合報42.52元；建行（0939）跌0.38%，折合報6.09元。

道期現升0.2%，標期升0.21%，納期升0.15%。日股現升0.65%，韓股現跌0.6%，澳股現升0.04%。

今日焦點股份可留意：

外電報道，美國擬再將9家企業列入中國軍方公司名單，阿里巴巴和騰訊ADR因不在名單中走高。

中海油（0883）因美國制裁而被標普道瓊指數剔除指數。

迅銷（6288）、高銀金融（0530）公布業績。

外電報道，渣打（2888）投銀業務主管Simon Cooper在競爭行政總裁一職中領跑。

保利協鑫（3800）以每股1.08元的配售33億股，較上日收市折讓12%。

道富環球稱，盈富基金（2800）恢復買入受制裁股。

華南城首三季度合約銷售升逾3%。

中國機械工程（1829）獲溢價45%提私有化。

安踏（2020）：品牌產品去年零售金額錄中單位數負增長。