拜登將於周四公佈經濟重建計劃，參議院民主黨領袖舒默敦促其提出規模超1.3萬億美元的紓困方案。投資者樂觀預期美國經濟有望繼續受益於刺激措施。科技股領漲，Intel在任命新CEO後大漲7%。道指高開16點，高位曾升84點，低位曾跌76點。

其他消息方面，美國眾議院以232對197票，使特朗普成為唯一一個被彈劾兩次的美國總統。聯儲會褐皮書顯示，2020年底美國經濟溫和復蘇但就業增長放慢。聯儲會理事Brainard表示，美國在「相當長一段時間裡」需要目前的購債計劃。

道瓊斯工業平均指數收跌8點，跌幅0.03%，報31060點。標普500指數收漲8點，升幅0.23%，報3809點。納斯達克綜合指數收漲56點，或0.44%，報13128點。

聯合健康跌0.65%，報355.04美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低15點，而Intel升6.97%，報56.95元，貢獻道指24點。

道瓊斯工業平均指數收跌8點，跌幅0.03%，報31060點。標普500指數收漲8點，升幅0.23%，報3809點。納斯達克綜合指數收漲56點，或0.44%，報13128點。

科技股方面，蘋果收市報130.89元，升1.62%，谷歌母公司Alphabet收市報1747.25元，升0.56%，亞馬遜收市報3165.89元，升1.44%，Facebook收市報251.64元，升0.21%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.12%，報409點。德國DAX指數收漲0.11%，報13939點；法國CAC 40指數漲0.21%，報5662點；英國富時100指數收跌0.13%，報6745點。