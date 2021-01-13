內房星河控股旗下物管股星盛商業管理（6668）明日（14日）起招股，招股價每股3.2元至3.88元。每手1000股，入場費3919.1元。公司全球發行2.5億股，香港公開發售佔一成，國際配售佔九成，集資額約介乎8億元至9.7億元之間。招股期至1月19日（下周二）中午12時截止，預計1月26日掛牌。

公司是次引入4名基石投資者，分別為新世界（0017），投資500萬美元；具國資背景的深創投，投資8100萬美元；招商局及中銀合資投資公司，投資9950萬美元；以及內地消費行業私募雙城資本，投資1000萬美元。其中，深創投股東之一正是星盛商業管理母公司星河控股。

公司董事會主席黃德林表示，現時不便透露與新世界的合作，但公司是尋求具有協同效應的投資者。

星河控股為深圳老牌內房，創始人黃楚龍被內媒稱為「低調富豪」。星盛商業管理主營大灣區商用物業管理，在管物業類型包括購物中心、購物街等。根據初步招股資料，公司去年前9個月收入錄得3.06億元人民幣（下同），來自持續經營業務的股東應佔期內利潤895.9萬元。

根據中指院數據，截至去年9月30日，按於位於深圳市的物管運營面積計算，公司排名第二。截至最後可行日期，公司與53個商用物業項目訂立合約並提供服務，總合約面積約328.4萬平方米， 其中61.6%在管物業由第三方開發及擁有。

集資用途方面，約55%將用作尋求其他中小型商用物業運營服務供應商的戰略收購及投資；約20%將用作零售商業物業翻新；約10%將用作針對擁有優質商用物業的項目公司進行少數股權投資；約5%將用作提升互聯網及資訊系統，約10%將用作一般業務用途及營運資金。

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