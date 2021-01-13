盈富基金（2800）轉軚，表示可以重新買入受美國政府制裁的中資股，皆因基金經理人、「道富環球投資管理亞洲有限公司」，可以被視為「非美國人士」。根據美國道富銀行的年報，道富環球投資管理亞洲有限公司是香港註冊的公司，然而，其亦是美國道富銀行的全資附屬公司。那麼，單是香港註冊這一點，能否助其避過美國政府的懲處？

事實上，二次轉軚並非沒有可能，紐約交易所便曾經示範過一次。早前紐交所一度表示，會把三大中資電訊股的ADR除牌，但因為禁令未明確表示是否涵蓋美國上市的ADR，上周紐交所一度轉軚，指不會除牌。然而此舉惹怒美國財政部，財政部隨即更新網站，明確地把三大電訊商的ADR列入禁令範圍，以致紐交所在僅僅一日內，第二次轉軚，重新啟動除牌程序。

盈富基金會否有第二次轉軚的風險？需注意上周紐交所的連串事件時，美國尚未發生國會大樓被衝擊的事件，特朗普政府尚未陷入分裂及混亂。浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才便表示，如今已經沒有人會「聽特朗普支笛」，即使他想再更新或釐清行政命令，政府內部恐怕會陽奉陰違。而當拜登上場後，即使一時三刻難以撤銷禁令，由於禁令本身是損人不利己，美資公司的反彈亦頗大，相信拜登政府能從長計議。

獨立股評人David Webb則指，自盈富宣布不對禁令股有新投資後，該基金有2%的單位被贖回。至於盈富會否像紐交所一樣，作第二次轉軚，他拭目以待（wait and see）。他認為，即使在拜登政府下，對抗中國是兩黨共識，中美兩國之間難有善意。因此，為投資者著想，盈富基金監督委員會仍應考慮撤換基金經理人，另找有經驗的非美資公司負責管理，以避免日後的問題。

記者：廖毅然

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