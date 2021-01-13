早前有3間美資衍生工具發行商因應美國早前將10隻中資股剔出「全球可投資市場指數」（GIMI）而需要將受影響窩輪及牛熊證提早終止。法興上市產品銷售部亞太區主管陳其志表示，美國的制裁不會影響該行投資者在輪證產品條款上的選擇，輪證市場的投資金額和氣氛亦不會減弱，原因是投資者是否入市主要看市況表現。法興仍發行中移動（0941）、中海油（0883）衍生產品，沒有受到美國制裁事件影響。

2020年牛熊證成交額跑贏窩輪，每日平均90.2億元，增長11.3%，而由於上年大市成交上升，故整體比例由2019年20.6%下降至14.1%。法興預期，今年股市成交仍然高企，輪證成交佔大市比例或進一步下跌至約12%。法興又預計，今年港股市況波幅大，容易觸發衍生產品收回，估計上市輪證產品數量將會增加，當中ATMX產品數量或增長約18%。

法興上市產品銷售部副總裁蔡秀虹表示，牛熊證總成交額升14.9%，窩輪成交額則跌7.7%。牛熊證成交佔大市7.2%，窩輪則佔6.9%，兩者都按年下跌。新發行輪證產品近5.09萬隻，按年升51.5%，主要受惠不少科技股上市，帶動產品增加。法興上市產品銷售部董事周翰宏，今年獲投資者留意的板塊和投資主題包括中資金融股、5G生態圈、綠色能源、以及中概股回歸熱潮相關股份的輪證。