亞洲金融論壇策劃委員會主席、渣打行政總裁禤惠儀出席發布會時表示，受惠於疫苗問世及央行持續推出刺激措施，今年環球經濟預期能增長4.5%至5%；中國繼續成為經濟火車頭，加上美息低息環境支持，香港經濟今年期望錄得4%的反彈。

禤惠儀又指，港匯持續偏強主要受惠於IPO活動，資金等候投資機會；而港匯息口仍然偏低，原因是現時港元銀行間結餘高達4500億元，美國亦暫未見有條件加息。由於低息環境已持續一段時間，加上存款充裕，她表示暫看不到香港的銀行有向客戶收取存款費用的需要。

對於疫後經濟的重建，禤惠儀預期有三大範圍可關注。首先是科技應用、數碼化變成必需品；另一點是貿易供應鏈的變化；第三是可持續發展的推進，例如銀行業已在積極推進綠色金融。

亞洲金融論壇下周一舉行

第14屆亞洲金融論壇將於下周一及周二（1月18日至19日）透過網上舉行，今屆論壇主題為「重塑世界經濟新格局」，將請來150多位來自世界各地的環球政商界領袖、金融及投資專家和經濟學家，剖析經濟前景，發掘全球商機。

今次論壇的首日主題演講，還邀請到2018年諾貝爾得獎經濟學家兼政策企業家保羅．羅默（Paul Romer）擔任演講嘉賓，羅默將剖析環球最新經濟格局，以新思維尋求克服挑戰的最佳方案。

此外，今次論壇亦首度將活動安排至晚上11時，以橫跨不同時區，讓全球金融界人士都能關注。

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