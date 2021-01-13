吉利控股與富士康簽約 組汽車製造合資企業
文章日期：2021年1月13日 16:33
彭博引述吉利控股發布的電郵聲明稱，將與富士康成立一家各持50%股權的合資企業，提供OEM生產，並向汽車生產商提供整車、零組件、智能驅動系統和電動汽車產業價值鏈諮詢服務。
董事會將由五名成員組成，富士康將任命包括董事長在內的三名成員，吉利控股將任命兩名成員。
鴻海亦公布，旗下富士康與吉利簽署戰略合作協議，又指，合資公司將導入資通訊產業分工模式，超越現有汽車產業模式，向創新高效的製造供應鏈體系和商業模式加速轉型，為汽車的電動化、智能化、網聯化、共享化過程中，從設計到生產，提供一站式服務，創造價值，實現共贏。
鴻海科技集團創辦人郭台銘、吉利控股集團董事長李書福出席並見證簽約儀式。鴻海科技集團董事長劉揚偉，吉利控股集團總裁，吉利汽車集團CEO、總裁安聰慧代表雙方簽約。
鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，吉利與富士康結盟是汽車界牽手ICT行業的一次重量級合作。雙方可實現優勢互補，提供科技最領先、速度最快、最有成本優勢的全價值鏈造車服務平台。相信合作將對汽車行業發展帶來巨大改變。
吉利控股集團CEO李東輝指出，富士康在ICT領域的專業能力、豐富經驗和全球化佈局，對汽車行業的轉型升級具有重要示範意義。吉利控股將發揮在汽車領域的專業能力，包括造型設計、工程研發、智慧製造、供應鏈管理等優勢，與富士康強強聯合，為製造業的轉型升級和高質量發展探索全新路徑。
中午傳出相關消息，但當時僅稱將很快簽署正式協議。而受消息影響，吉利（0175）收市升1.08%，報32.7元；富智康（2038）一度大升近三成，收市升18.4%，報1.22元；鴻騰（6088）亦曾升14.23%，收市升10.7%。
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