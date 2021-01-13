吉利控股集團董事長李書福（左2）等人透過視訊與吉利控股共同簽署戰略合作協議。(網上圖片)

鴻海創辦人郭台銘（左3）與鴻海董事長劉揚偉（右3）透過視訊與吉利控股共同簽署戰略合作協議。(網上圖片)

彭博引述吉利控股發布的電郵聲明稱，將與富士康成立一家各持50%股權的合資企業，提供OEM生產，並向汽車生產商提供整車、零組件、智能驅動系統和電動汽車產業價值鏈諮詢服務。

董事會將由五名成員組成，富士康將任命包括董事長在內的三名成員，吉利控股將任命兩名成員。

鴻海亦公布，旗下富士康與吉利簽署戰略合作協議，又指，合資公司將導入資通訊產業分工模式，超越現有汽車產業模式，向創新高效的製造供應鏈體系和商業模式加速轉型，為汽車的電動化、智能化、網聯化、共享化過程中，從設計到生產，提供一站式服務，創造價值，實現共贏。

鴻海科技集團創辦人郭台銘、吉利控股集團董事長李書福出席並見證簽約儀式。鴻海科技集團董事長劉揚偉，吉利控股集團總裁，吉利汽車集團CEO、總裁安聰慧代表雙方簽約。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，吉利與富士康結盟是汽車界牽手ICT行業的一次重量級合作。雙方可實現優勢互補，提供科技最領先、速度最快、最有成本優勢的全價值鏈造車服務平台。相信合作將對汽車行業發展帶來巨大改變。

吉利控股集團CEO李東輝指出，富士康在ICT領域的專業能力、豐富經驗和全球化佈局，對汽車行業的轉型升級具有重要示範意義。吉利控股將發揮在汽車領域的專業能力，包括造型設計、工程研發、智慧製造、供應鏈管理等優勢，與富士康強強聯合，為製造業的轉型升級和高質量發展探索全新路徑。

中午傳出相關消息，但當時僅稱將很快簽署正式協議。而受消息影響，吉利（0175）收市升1.08%，報32.7元；富智康（2038）一度大升近三成，收市升18.4%，報1.22元；鴻騰（6088）亦曾升14.23%，收市升10.7%。

富士康據報伙吉利控股組合營公司 富智康大漲近3成

其他報道

恒指曾創近一年高 全日收跌41點 藍籌中海油升幅最大

銀保監推消費金融公司分級制

安永籲政府派5000元消費券振經濟

出招自救 華為據報過去5個月入股多家半導體公司 並自建晶片生產線

大行料金沙艾德森家族不會貿然減持股份 或為將來購併埋伏線

花旗：美國投資禁令對受制裁股份影響短暫

滬深三大指數向下 上證跌穿3600點

中汽協：去年新能源車銷量增近11% 料晶片供應緊張或影響行業運行

滙豐：2021年港股更值博 AH價差續收窄

國際家居零售：正研究線上同步賣年花 今年開10至15間新店

陳肇始：正研究商場是否需要提早關門 相關股個別發展

汽車行業分析師：今年中國汽車產業達雙位數增長 高於2019年水平

【有片：選股王】哪隻內地物流股中線表現較強值得收集？

美國眾議院夠票 要求彭斯罷免特朗普 美期升幅擴大