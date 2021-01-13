內地股市向下，上證指數跌穿3600點。港股全日先升後跌，早段見過28414點，創近一年高位，其後表現偏軟。恒指收市跌41點或0.15%，報28235點，成交金額2021億元，較上日增加1.54%；國指跌32點或0.29%，報11184點。恒生科技指數收報8669點，跌0.65%。

藍籌25隻升，25隻下跌，2隻無升跌。中海油（0883）升5.48%，收報7.7元，是升幅最大的藍籌；中生製藥（1177）跌3.13%，收報7.13元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.02%，收報596元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻26點；友邦（1299）跌1.26%，收報101.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低38點。

國際油價隔晚創11個月高位，石油股急升。中石化（0386）升5.03%，收報3.97元；中石油（0857）升4.44%，收報2.59元。

金沙中國（1928）創辦人、主席及行政總裁兼非執行董事Sheldon Gary Adelson(艾德森．蕭登)辭世。金沙中國升0.47%，收報31.85元。

基建及機械股炒上，中車時代電氣（3898）漲13.99%，收報41.15元；中車（1766）飈13.64%，收報3.75元；中聯重科（1157）升9%，收報11.38元；濰柴動力（2338）升9.36%，收報19.86元。

家電股有鑊氣，JS環球生活（1691）飈12.76%，收報17.68元；國美零售（0493）飈11.46%，收報1.07元；Vesync（2148）升3.72%，收報13.4元。

有報道指，富士康與吉利（0175）母公司組合營，富智康（2038）午後炒上，全日急升18.45%，收報1.22元；吉利收報32.7元，升1.08%。

聯想（0992）擬回內地創科板上市，聯想全日升9.69%，收報8.83元。

香港電視（1137）旗下HKTVmall開「網上花市」。香港電視午後升幅擴大，全日收報14.1元，飈12.8%。

Legion Consortium（2129）今日掛牌，全日收報0.35元，較招股定價0.4元低12.5%。

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