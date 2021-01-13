銀保監近期下發關於消費金融公司監管評級試行辦法的通知，提出每年對消費金融公司進行監管評級，評級要素包括公司治理與內控、資本管理、風險管理、專業服務質量及信息科技管理。

分級方面，監管評級共分5個級別，90分以上為1級；70分至90分為2級；50分（含）至70分為3級；50分以下為4級；無法正常經營的直接評為5級。對於發生重大案件、存在嚴重財務造假、被給予重大行政處罰或監管強制措施的消費金融公司，將在區別情形後，確定是否採取下調評級措施，且監管評級結果應不高於3級。

據通知進一步解釋，監管評級為1級的消費金融公司是各方面較為健全的機構，發現問題較輕微，能夠在正常運營中解決；2級的消費金融公司，在不同程度上存在一些問題或風險，須引起監管關注；3級消費金融公司表明存在的問題較多或較為嚴重，整體風險管控能力較弱；4級的話，表明存在非常嚴重的問題和風險，甚至危害公司的生存能力，公司有需要改善經營狀況、降低風險水平、補充資本金，必要時銀保監可依法採取限制高風險業務活動、限制股東權利、限制分配紅利等監管措施。

至於5級的消費金融公司，表明風險程度超出公司控制能力，已不能正常經營，應責令提交合併、收購、重組、引進戰略投資者等救助計劃，或依法實施接管；對無法救助的公司可依法退市。

銀保監指，監管評級結果應當作為監管機構衡量公司經營狀況、風險管理能力和風險程度，以及在此基礎上制定監管規劃、配置監管資源、採取監管措施和行動的重要依據，還應作為消費金融公司市場准入事項的參考因素。評級結果原則上僅供監管機構內部使用，不得對外公布；消費金融公司亦不得將監管評級結果用於廣告、宣傳、營銷等商業目的。

其他報道

安永籲政府派5000元消費券振經濟

出招自救 華為據報過去5個月入股多家半導體公司 並自建晶片生產線

大行料金沙艾德森家族不會貿然減持股份 或為將來購併埋伏線

花旗：美國投資禁令對受制裁股份影響短暫

滬深三大指數向下 上證跌穿3600點

中汽協：去年新能源車銷量增近11% 料晶片供應緊張或影響行業運行

富士康據報伙吉利控股組合營公司 富智康大漲近3成

滙豐：2021年港股更值博 AH價差續收窄

國際家居零售：正研究線上同步賣年花 今年開10至15間新店

陳肇始：正研究商場是否需要提早關門 相關股個別發展

汽車行業分析師：今年中國汽車產業達雙位數增長 高於2019年水平

【有片：選股王】哪隻內地物流股中線表現較強值得收集？

美國眾議院夠票 要求彭斯罷免特朗普 美期升幅擴大