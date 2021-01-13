財政司司長將於下月公布最新一份財政預算案。安永預期，政府今個財政年度將錄得赤字逾3000億元，建議政府派5000元消費券，以提振經濟。

安永預期，政府2020至21財政年度將錄得赤字3630億元，為有紀錄以來最高，相當於2020年預期本地生產總值的13.5%，從而令本港在今年3月底的財政儲備降至7973億元，只相當於11.3個月的政府開支，與沙士爆發時期的情況相若。

安永香港及澳門地區主管合夥人陳瑞娟表示，疫情令全球經濟陷入嚴重收縮，現時環球經濟依然脆弱，建議政府引入總額約1000億元的一次紓困措施支援市民及企業，當中包括向所有香港居民每人派發5000元的電子消費券，以助促進本地消費，並帶來1.4%的GDP增長。

此外，就最新一份預算案，安永建議政府尋求國家稅務總局的支持，免徵香港居民企業從大灣區子公司獲得的股息預提稅，將有助香港參與大灣區的發展。此外，亦建議豁免香港房託基金就租金收入繳付的物業稅，及買賣香港房託基金單位的印花稅，提供稅務激勵措施予合資格綠色債券等，安永認為這將對香港作為國際金融中心有利。

安永稅務及諮詢有限公司金融服務稅務與商務諮詢服務合夥人何耀波則指出，為吸引優秀的高新科技或創意企業，以及專業人員進駐「港深創新及科技園」，建議政府引入新的稅務優惠措施。

另外，在自動化和疫情的雙重影響下，部分工作崗位將被淘汰。何耀波認為，政府有必要為面臨失業風險的人士提供更多提升技能的培訓及支援，建議進一步允許企業為員工於認可培訓機構的培訓開支獲200%加計稅務扣減，以鼓勵企業積極培育未來人才。

記者：陳子凌

其他報道

出招自救 華為據報過去5個月入股多家半導體公司 並自建晶片生產線

大行料金沙艾德森家族不會貿然減持股份 或為將來購併埋伏線

花旗：美國投資禁令對受制裁股份影響短暫

滬深三大指數向下 上證跌穿3600點

中汽協：去年新能源車銷量增近11% 料晶片供應緊張或影響行業運行

富士康據報伙吉利控股組合營公司 富智康大漲近3成

滙豐：2021年港股更值博 AH價差續收窄

國際家居零售：正研究線上同步賣年花 今年開10至15間新店

陳肇始：正研究商場是否需要提早關門 相關股個別發展

汽車行業分析師：今年中國汽車產業達雙位數增長 高於2019年水平