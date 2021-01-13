金沙中國（1928）主席兼創辦人Sheldon Adelson（艾德森．蕭登）辭世，金沙中國現報31.7元，無升跌。大行多估計，艾德森家族會有成員接手接斯維加斯金沙職務，並且實現繼承及交接安排，料不會貿然減持股份，但是有機會展開購併。

摩根士丹利的報告指，具遠見的艾德森．蕭登離世的消息令人傷感，在拉斯維加斯金沙上周宣布臨時繼承安排，由Rob Goldstein擔任代理主席後，料有關安排會變成永久性。其對艾德森家族成員陸續接手職務，並不感到驚奇。當中首席財務官Patrick Dumont為潛在人選。艾德森本人目前只持有拉斯維加斯金沙9%，他的遺孀Miriam Adelson醫生及家族信託則持股約57%，該行預期，艾德森家族不致於減持股份。若業務恢復至疫情前，資產負債情況有輕微改善，其預期該集團會恢復派息，但是派息比率會較低，藉此容推動許將來的增長及回購計劃。

麥格理則稱，現有拉斯維加斯金沙由Rob Goldstein、王英偉及Patrick Dumont等人組成的團隊的行政架構已行之有效，料有助過渡。其估計艾德森．蕭登過身後，手上持股會轉交信託打理，並預期新的領導班子在繼續聚焦於維持澳門及日本等市場之外，亦會為將來推動購併，打開門戶，但預料金沙中國的架構維持現狀。

此外，澳門政府表示，對拉斯維加斯金沙集團創辦人兼行政總裁艾德森在美國逝世，表示哀悼，並對他的家人致以衷心慰問。

記者：陳偉燊

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