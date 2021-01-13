美國去年11月發出行政命令，限制美資企業投資中國軍方相關的企業，有被動式指數資金早前需要沽貨或不能再作新投資，花旗私人銀行亞洲投資策略主管彭程認為，制裁對相關股份和中港市場的影響不會長遠。

彭程指出，相關企業的收入近乎完全地來自中國，即使公司不能從美國募資，仍能從中國、香港、新加坡，甚至歐洲市場集資。制裁公布後，北水從港股通大幅流入，周一更創出新高，而一旦這些企業被逼離開美股，資金轉而流入在港掛牌的股份，將會帶動大量資金流入港股市場。

美國民主黨將會掌握白宮和參眾兩院，市場期望未來刺激經濟方案加碼，帶來美國10年期國債升穿1厘，同時帶動美元回升。彭程預期，美國10年期債息將升至2厘，不過仍然處於歷史低水平。他指出，美國債券龐大，債息上升將令政府利息開支增加，認為聯儲局將會保持利息不會上升過快，今年量化寬鬆的規模不會縮減，明年或開始溫和減少買債規模，屆時聯儲局會和市場作更好的溝通。

彭程指出，最容易受債息上升而影響資產價格的板塊，是去年表現最佳的科技股，債息上升會令市場流動性收縮。另外，金價短期亦會面臨壓力。今年疫情影響完結，該行看好去年表現落後的行業，包括旅遊、酒店、貿易、金融、能源業，市場看好英國、歐元區、日本、拉美和東南亞。

記者：歐陽偉昉

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