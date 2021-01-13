滙豐發佈2021年亞洲經濟展望，滙豐證券策略亞太區主管林傳英表示，過去亞洲股市因疫情而大跌40%至50%，惟至2020年第四季已回復正常，疫情期間大跌的股票已回復上升勢頭。

在未來日子，相信亞洲股票會繼續向上，當中對中國股票維持中性看法，對港股市場則更為樂觀。他解釋，A股與H股溢價收窄及更多中概股來港第二上市，以致港股更具吸引性，預期恒指將於28500有支持。

滙豐經濟研究亞太區聯席主管兼大中華區首席經濟師屈宏斌表示，對中國與香港今年經濟樂觀，預期中國今年經濟增長為8.5%，除低基數效應外，中國出口超出市場預期及疫苗廣泛接種，都有助帶動經濟增長。

儘管疫苗出現，會引致相關醫療器械出口減少，不過行業整體趨勢仍然向上。至於人民幣匯價方面，他認為匯率處於可控範圍，對出口影響不大。同時工業、產能利用率正在回升，內地政府亦為製造業推出支持政策，因此在製造及出口拉動下，令就業市場回復，有望增加收入，對消費亦有刺激作用。

至於香港方面，在內地出口強勁、全球經濟及貿易恢復下，2021年經濟增長有望達到按連升4.4%。