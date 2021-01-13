國際家居零售（1373）昨公布計劃在日本城門市舉行小型花市，主席兼執行董事魏麗霞表示，門市一向設有園藝部，以往農曆新年亦有出售年花，銷售表現理想。因應政府近日取消年宵，希望擴大銷售規模，客人可選購年花之餘，花商亦要清貨，現正研究線上同步銷售年花。

她指出，會與花商積極研究合作，每間門市都會出售年花，線上希望做到客人「睇到嗰盤花，收貨都係嗰盤花」，避免客人滿心歡喜下單，但最終投訴產品不一樣。

她又指，線下門市的人流不錯，去年12月的銷售按年表現理想，因2019年12月受社運影響，市民多離港消費，由於今年天氣較寒冷，對1、2月農曆新年的銷售亦持正想態度。

集團去年7月起發售自家口罩，魏麗霞透露銷售表現平穩及理想，銷售達7位數字，廠房已有盈利，加上原材料價格回落，成本可以控制得更好。現時集團亦有企業訂單，未來希望接獲更多企業訂單，亦會積極研究拓展至批發。另外，除了基本口罩，亦會尋找更多新意，例如與卡通人物合作。

集團近日在將軍澳開設新店「日記士多」，魏麗霞指出，未來會繼續擴展該品牌，隨著業務轉型至便利綜合店，將有更多空間開設店鋪，今年計劃開10至15間分店，視乎與業主商討租金而定。她續指，去年租金向下，街舖跌幅較大，商場亦獲減租，續租時會與業主傾減租。

她表示，去年集團增聘約100人，未來日子將發展多個新項目，將繼續聘人手。集團每年1月均會調整員工薪酬，今年亦會加薪，幅度就視乎市場而定，亦會派發花紅。

記者：蕭嘉聰

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