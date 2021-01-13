陳肇始：正研究商場是否需要提早關門 相關股個別發展
文章日期：2021年1月13日 13:37
食物及衛生局局長陳肇始表示，正研究商場是否需要提早關門。相關股個別發展，九龍倉置業（1997）報42元，跌0.24%；信和置業（0083）報10.32元，跌1.34%；冠君（2778）報4.64元，跌0.85%。
她指出，政府規管市民在家中的跨家庭聚會，在執法上有困難，呼籲市民自律及遵從社交距離措施。
她又指，局方正與相關政策局研究，一旦被勒令停業的處所可以重開時，會要求營運者檢視市民有否安裝「安心出行」應用程式。
收租股個別發展，太古（0019）報48.05元，升1.69%；鷹君（0041）報22.6元，跌0.22%；希慎（0014）報29.9元，升2.57%；太古地產（1972）報23.5元，升1.51%；九龍倉置業（1997）報42元，跌0.24%；九龍倉集團（0004）報19.46元，跌0.41%。
地產股個別發展，新世界發展（0017）報36.65元，升0.27%；新鴻基地產（0016）報108.3元，升0.46%；長實集團（1113）報40.5元，跌0.12%；恒地（0012）報31.45元，跌0.16%；信和置業（0083）報10.32元，跌1.34%。
房地產信託個別發展。置富（0778）報7.21元，升0.28%；領展（0823）報70.4元，升0.36%；冠君（2778）報4.64元，跌0.85%。
餐飲股個別發展。味千（中國）（0538）報1.17元，升0.86%；翠華控股（1314）報0.28元，無升跌；大快活（0052）報17.84元，跌0.78%；大家樂（0341）報16.54元，升0.61%；叙福樓（1978）報0.455元，跌1.09%；稻香（0573）報0.81元，無升跌；譽宴（1483）報1.05元，無升跌；利寶閣（1869）報0.222元，無升跌；太興（6811）報1.41元，跌1.4%；太平洋酒吧（8432）報0.067元，無升跌。
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