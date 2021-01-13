瑞銀中國汽車行業分析師鞏旻評價，中國汽車行業於全球市場享有汽車製造行業的優勢，當中包括政府對產業的補貼支持，整體的量化指標有助減低產業的成本。再者，汽車產業的參與度高，當中包括初創汽車製造商的成熟度高，令初創企業得到相對較好的融資支持度，令中國整體的汽車供應鏈市場提升。

在綜合因素下，中國的汽車產業雖享有競爭成本的優勢，但電動車的製造技術仍落後於美國，包括自動駕駛技術。於消費者態度方面，中國的消費者態度則與歐洲市場相若，產業整體表現亦與歐洲市場相若。中國汽車於零部件的製造方面，仍領先日本和韓國，如電池製造方面。

鞏旻預計，十年後的中汽車市場或會出現以下的四種情況當中的其中一種。其一為中國十年後能成為全球汽車製造的主導者，佔全球市場的40%至50%的市場份額。其二，出現市場分割的情況，中國汽車未能銷售到國外市場，主打國內進行銷售。鞏旻解釋指出，雖中國的汽車售價相對較為便宜，但於國外消費者對中國品牌的不信任，令中國汽車產業於日後自動駕駛和遠程控制的技術趨勢下受到阻礙，主要原因基於國外消費者對數字化安全和私隱方面的考慮為多。

其三，中國汽車製造產業仍落後於國外品牌，主要原因基於國內消費者仍較選擇國外的汽車品牌為主，未能帶動國內的汽車品牌。最後則是，合作式營運，利用國內的中游的汽車製造產業優勢，如電池和等零部作件的研發優勢帶動下，令中國汽車製造商成為全球汽車代工廠的角色。

鞏旻更表示，國內今年汽車產業受惠於疫情的可控情況下，預計上半年該汽車產業整體達雙位數升幅，高於2019年的水平。鞏旻更指出，中國的汽車於去年產量方面表現出韌性，短期因疫情造成的晶片缺貨，對中國汽車行業長遠而言不受影響，反而對國外的汽車巨頭於排產方面，有約5年至6年的影響。而美國的制裁令對國內的汽車產業亦不受影響。

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