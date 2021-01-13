隔晚美股上升，內地股市今早向下。港股先升後跌，曾高見28414點，創近一年高位，最多升137點，恒指半日跌7點或0.03%，報28268點，成交金額1121億元；國指跌18點或0.16%，報11199點。恒生科技指數收報8695點，跌0.35%。

藍籌24隻升，27隻下跌，1隻無升跌。中海油（0883）升7.81%，收報7.87元，是升幅最大的藍籌；中生製藥（1177）跌3.4%，收報7.11元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.36%，收報598元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻34點；友邦（1299）跌1.46%，收報101.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低43點。

「ATMX」個別發展，阿里巴巴（9988）升0.73%，報221.6元；美團（3690）跌0.66%，報300元；小米（1810）跌0.3%，報33.55元。

國際油價隔晚創11個月高位，石油股急升。中石化（0386）升2.91%，收報3.89元；中石油（0857）升5.24%，收報2.61元。

建築股炒上，中聯重科（1157）飈10.335%，收報11.52元；濰柴動力（2338）飈10.13%，收報20元；中國重汽（3808）升7.23%，收報23元。

家電股有鑊氣，國美零售（0493）急升12.5%，收報1.08元；JS環球生活（1691）飈9.69%，收報17.2元；海信家電（0921）升5.17%，收報14.24元。

聯想（0992）擬回內地創科板上市，聯想半日抽升13.04%，收報9.1元。

上交所公開譴責華晨集團，華晨中國（01114）半日升1.23%，收報6.61元。

香港電視（1137）旗下HKTVmall開「網上花市」，香港電視半日抽升8.48%，收報13.56元。

Legion Consortium（2129）今日掛牌，半日收報0.36元，較招股定價0.4元低10%。

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