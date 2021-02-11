港元拆息全線向下 一個月HIBOR連跌3日
文章日期：2021年1月13日 11:25
港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌0.61點子至0.12321%。對上一次連跌3日是2020年12月30日，當日拆息報0.18268%。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.13點子至0.06982%；1星期HIBOR跌0.41點子至0.07357%；2星期HIBOR跌1.27點子至0.09143%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.16點子至0.27054%；6個月期HIBOR跌0.63點子至0.4825%；12個月期HIBOR跌0.46點子至0.64006%。
美元指數現報89.964貶值0.129點或0.14%。
美元1個月期LIBOR報0.126%。港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0028%，連續3日收窄，利差是2020年11月30日後最低，當日差距為0.0407%。對上一次連續3日收窄，是2021年1月06日，當日利差報0.0032%。
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