彭博社引述消息指，身為歐洲最大銀行的匯控（0005）將自己的未來寄托在中國上，正培養一批人脈廣泛的銀行家，在與中國官方的關係上作長遠打算。

報道指，匯豐亞太區環球銀行業務負責人廖宜建和中國區行政總裁王雲峰在一批競爭人選之列，未來有望掌舵該行在至關重要的中國內地和香港市場的擴張。

報道引述消息指，匯控亦已非正式啟動亞太區行政總裁王冬勝接班人的遴選工作，廖宜建和王雲峰的呼聲很高。另一方面，王冬勝亦正在指導二人，在他最終退休之前加強中國梯隊。一位知情人士說，匯控正在內部和外部廣撒網。匯控拒絕置評。

匯控近年因華為事件及國安法，而受到中美夾擊，因此對王冬勝接班人有寄望。

廖宜建曾主管中國業務五年，與官員和監管機構打交道的經驗豐富。但報道引述知情人士指，廖宜建出生於香港，受教於英國，在與中國官員會面時往往比較死板。

不過，另一方面，他流利的英語和對中國市場的深刻了解受到投資者和分析師的歡迎；而廖宜建與匯控行政總裁祈耀年和董事LauraCha(史美倫)關係密切，後者曾任中國證監會副主席。

王雲峰則於南京出生，被認為更會跟官員和國企打交道，更能把握中國不透明的監管和政治環境。一位知情人士說，去年晉升中國區行政總裁的王雲峰風度翩翩，公眾形象頗佳。但知情人士也表示，王雲峰3月才上任，需要積累經驗才能承擔更大責任。

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