蘋果公司CEO庫克今天接受CBS This Morning採訪,據節目主持人Gayle King透露,明天播出的採訪內容中將會發布一個重大消息,惟有關消息與新產品發布無關。

市場猜測,蘋果宣布的消息可能與其計劃在iOS 14上進行的隱私改革有關。蘋果此前曾表示,將在2021年初的某個時候推出新的應用追踪透明度功能。該功能要求應用程序在跨其他網站和應用程序跟踪用戶之前,必須獲得用戶的同意。蘋果原本希望在去年9月份將其與iOS 14同時推出,但最終還是決定推遲這一功能,以便讓開發者有更多時間做好準備。

早前Facebook於《紐約時報》和《華盛頓郵報》刊登名題為「我們為世界各地的小企業而對抗蘋果(We're standing up to Apple for smaill business everywhere)的全版廣告,批評蘋果強制在軟件上作出更新,限制小企業投放廣告的能力,損害小企業業務。

