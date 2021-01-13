隔晚美股上升。恒指今早高開32點或0.12%，報28309點，成交金額74億元；國指今早高開24點或0.23%，報11242點。恒生科技指數開市報8781點，升0.63%。

藍籌22隻升，18隻下跌，12隻無升跌。 中海油（0883）升2.74%，報7.5元，是升幅最大的藍籌；舜宇（2382）跌2.56%，報190元，是跌幅最大的藍籌。 平保（2318）升1.25%，報100.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻19點； 美團（3690）跌0.66%，報300元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。

油價做好。中石油（0857）升1.21%，收報2.51元；中石化（0386）升0.53%，收報3.8元。

金沙中國（1928）創辦人、主席及行政總裁兼非執行董事Sheldon Gary Adelson(艾德森．蕭登)於昨日因治療非霍奇金淋巴瘤的相關併發症在美國辭世。金沙中國平開，報31.7元。

歐康維視生物（1477）折讓4.9%配售2800萬股，集資約7.94億元。歐康維視生物低開28.9元，低開3.02%。

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