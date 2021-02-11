港股ADR升16點 美期微升 留意油股
文章日期：2021年1月13日 08:40
美股向上，港股ADR升16點或0.06%，報28292點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.17%，折合591.03報元；阿里巴巴（9988）跌0.6%，折合報218.67元；小米（1810）跌0.04%，折合報33.44元；美團（3690）跌0.66%，折合報300.01元；匯控（0005）升0.44%，折合報43.44元；建行（0939）跌0.25%，折合報6.09元。
彈核特朗普議案表決前，道期微升0.08%，標期微升0.09%，納期微升0.06%。 日股現升0.21%，韓股現升0.22%，澳股現跌0.14%。
今日焦點股份可留意：
4新股上市。德運控股（1440）定價0.4元；Legion（2129）定價0.4元；達豐設備（2153）定價1.73元；裕程物流（8489）定價0.74元。
紐約油價突破53美元，創10個月新高。留意油股。
聯想（0992）宣布「回A」 擬發行CDR於上海科創板上市。
金沙創辦人艾德森（1928）辭世，享年87歲。
中國12月M2增10.1% 新增貸款1.26萬億元略勝預期。留意內銀。
日本城（1373）計劃在門市舉行小型花市。
市傳ESR（1821）主要股東華平配售6540萬股，最多套現17億。
霸王國際（1338）發盈喜 料2020財年收入增7%。
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