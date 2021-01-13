港股昨先跌後回升，金融股領漲成升市火車頭，雖然內險股買盤強勁，且獲成交配合，但過去多次虎頭蛇尾，不宜過分樂觀，即使今次或不一樣，追入也要嚴守止蝕。

上升股份買盤動力強勁

恒指低開後最多跌126點、低見27,781點回升，以全日最高位收市，收報28,276點，升368點或1.32%；國指升1.43%。恒生綜合中型股、小型股指數分別升1.33%、1.15%，中小型股未見突出。大市成交逾1990億元，高於60天平均三成，交投保持活躍。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率64比36，升逾3%佔上升股份三成，跌逾3%佔一成；陽燭對陰燭為64比36，大市有不少股份跟不上升市，上升股份的買盤動力依然強勁，一窩蜂情况持續。

海信逼上市高位 宜待12.7元才入市

本報數據庫追蹤的30個行業，有兩成下跌，下跌比例較大市下跌為低，行業股份表現參差；內房及物管跌0.4%表現已經最差，沒有明顯沽壓。不過，整體只有三分之一的升幅超過1.3%，可以跟得上或跑贏恒指，家品及零售、中資金融升約4%表現最強，其次電訊、本地金融、基建及建材升約3%。

上周提到的白色家電股海爾智家（6690），走勢對辦，連續兩日創新高；白色家電海信（0921）昨大漲逾兩成，逼近上市最高位。走勢上，去年3月海信回升形成上升通道，中線確有機會破頂，但短線急升太急，要提防好似去年5月一周勁升逾兩成後持續調整，因此，短線宜待向上突破或回調守12.7元才入市。

平保回調不宜失守96元

雖然黑色家電及沙發股亦做好，但小型家電股JS環球（1691），料可受惠海外市場強勁的需求，而股價高位整固多時，隨時有突破。走勢上，近4個月JS在13.5至17元上落，一旦升破區間頂部，料可將展開新升浪。

受到內地A股小回大漲，內險及券商股昨備受追捧。中壽（2628）升7%兼成交大增，平保（2318）漲6%創接近一年高位。不過，去年6月、7月、8月，中壽亦曾量價齊飈，但升勢曇花一現，急升後陷入調整；去年初及11月底，平保（2318）升破96元後蓄勢挑戰新高，但都是無功而回。無論中壽或平保，昨天的強勢或與過去不一樣，今次是向上突破，但追入切記要嚴守止蝕。平保回調不宜失守96元，中壽則不宜低收50天線（現約17.4元）。內銀、內險、券商股，還是以招行（3968）、太保（2601）、中金（3908）走勢持續跑贏最可取。

[劉思明 數據尋寶]