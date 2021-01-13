投資者權衡經濟復蘇前景及新冠疫苗接種的影響，美股微升。道指高開6點，高位曾升105點，低位曾跌119點。其他消息方面，美國眾議院或於周三審議彈劾特朗普的決議，據報參院共和黨領袖麥康奈爾也支持彈劾。兩位聯儲行長認為現在就討論縮減購債還為時過早。

道瓊斯工業平均指數收漲60點，升幅0.2%，報31068點。標普500指數收漲1點，升幅0.05%，報3801點。納斯達克綜合指數收漲36點，或0.28%，報13072點。

高盛升%2.85，報302.21美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻55點，而Visa跌1.89%，報208.86元，拖低道指26點。

科技股方面，蘋果收市報128.8元，跌0.13%，谷歌母公司Alphabet收市報1737.43元，跌1.07%，亞馬遜收市報3120.83元，升0.21%，Facebook收市報251.09元，跌2.23%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.05%，報408點。德國DAX指數收跌0.09%，報13925點；法國CAC 40指數跌0.21%，報5650點；英國富時100指數收跌0.66%，報6754點。