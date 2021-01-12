金沙創辦人艾德森辭世 享年87歲
文章日期：2021年1月12日 21:45
金沙中國（1928）公布，集團創辦人、主席及行政總裁兼非執行董事Sheldon Gary Adelson（艾德森‧蕭登）於昨日因治療非霍奇金淋巴瘤的相關併發症在美國辭世，享年87歲。該集團董事會對他的辭世，表示沉痛哀悼，對其家人致以深切慰問，亦對他多年來為集團作出之巨大及不可估量的貢獻，致以誠摯謝意。
該集團指，艾德森為美國移民後代，在波士頓的貧民區長大，少年時期曾在街頭售賣報紙，經過多番努力成為全球最成功的企業家之一，曾創辦或開發超過50間不同的企業。他改變了所創辦的公司的發展軌跡，並在拉斯維加斯、澳門及新加坡，對綜合度假村行業及整個行業帶來革新。他更自稱是拉斯維加斯金沙集團的第一名僱員，他喜歡自稱「團隊成員第 1 號」（Team Member Number One）。發展到今天，金沙團隊超過5萬名成員。他堅稱，即使團隊成員工作的地方關閉，他們在世界各地的團隊成員仍繼續享有全額薪金和醫療福利。
金沙又指，葬禮將在Miriam Adelson醫生的出生地以色列舉行，並計劃在拉斯維加斯舉行追悼會，詳情將於稍後公布。
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