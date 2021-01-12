根據彭博的數據，盈富基金（2800）在上周五（8日）錄得歷來最大規模的資金淨流走，達36.2億元，而本周一（11日）該基金因應美國禁令有新安排後，亦有24.15億元淨流走，規模也創近兩年最多。

彭博的數據顯示，由1月6日起，盈富基金已連續4天錄得淨流出，最初規模輕微，但上周五及本周一的規模，明顯遠較以往的平均水平多。4天合共走資67.57億元。以基金單位計算，上周五的已發行基金單位按日大減1.29億份，而本周一則大減8600萬份。至於今日，以發行單位而言，則按日回增1100萬份，但實際資金流數據則尚未有。

恒生旗下的恒生國指ETF（2828）上周亦見大幅走資，上周四（7日）單日規模達20.67億元，是近兩年最多，上周二至本周一連續5日淨流走，累計達51.28億元。

但資金流走的同時，本港其他ETF未見大規模流入。同為追蹤恒生指數的恒生恒指ETF（2833）近日未見明顯資金進出。

至於盈富基金的表現，今日其價格升幅已經與指數有明顯差別。恒指今日升幅為1.32%，盈富的升幅只有0.99%，恒生恒指ETF的升幅則相對跟足，有1.34%。不過基金價格變動，亦與溢價及折讓相關。本周一盈富的每單位價格仍較資產淨值溢價0.13%，但今日則為折讓0.19%。

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