新元資本退出藥企Kymab 投資回報近3倍
文章日期：2021年1月12日 20:26
新元資本公布，旗下ORI Healthcare Fund（新元一期基金）及其他投資者與賽諾菲（Sanofi）周一（11日）達成協議，出售目前正在臨床階段的生物製藥公司Kymab權益予賽洛菲，作價除11億美元（約85.8億港元）首期付款外，在達成特定條件後需額外支付3.5億美元。
新元資本指，今次交易包含Kymab的兩個產品100%權益，分別是有機會治療多種炎性疾病及免疫相關疾病的抗體治療KY1005，以及目前正處於一/二期臨床試驗階段、用於治療癌癥的KY1044。交易預期將於今年上半年完成。新元資本創始人兼高級合伙人宋紅方表示，今次退出將為基金投資者帶來2.88倍回報，並稱期待看到患者受益於可治療多種免疫和炎性疾病的新創藥物。
Kymab為新元一期基金最大的投資項目，基金於2016年1月推出，規模為2億美元，其後新元一期與海普瑞（9989）共同領投Kymab 於2016年11月完成的C輪優先股融資。新元一期基金其後在2019年和2020年亦先後參與對Kymab 後續投資。
此外，新元資本今天亦宣布完成其ORI Healthcare Fund II（新元二期基金）的首輪募集，目標基金規模為4億美元。
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