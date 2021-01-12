新元資本公布，旗下ORI Healthcare Fund（新元一期基金）及其他投資者與賽諾菲（Sanofi）周一（11日）達成協議，出售目前正在臨床階段的生物製藥公司Kymab權益予賽洛菲，作價除11億美元（約85.8億港元）首期付款外，在達成特定條件後需額外支付3.5億美元。

新元資本指，今次交易包含Kymab的兩個產品100%權益，分別是有機會治療多種炎性疾病及免疫相關疾病的抗體治療KY1005，以及目前正處於一/二期臨床試驗階段、用於治療癌癥的KY1044。交易預期將於今年上半年完成。新元資本創始人兼高級合伙人宋紅方表示，今次退出將為基金投資者帶來2.88倍回報，並稱期待看到患者受益於可治療多種免疫和炎性疾病的新創藥物。

Kymab為新元一期基金最大的投資項目，基金於2016年1月推出，規模為2億美元，其後新元一期與海普瑞（9989）共同領投Kymab 於2016年11月完成的C輪優先股融資。新元一期基金其後在2019年和2020年亦先後參與對Kymab 後續投資。

此外，新元資本今天亦宣布完成其ORI Healthcare Fund II（新元二期基金）的首輪募集，目標基金規模為4億美元。

其他報道

羅馬、雄岸組基金投資區塊鏈及加密貨幣 羅馬曾升65%

中國12月M2增10.1% 新增貸款1.26萬億元略勝預期

日本城：計劃在門市舉行小型花市

上交所公開譴責華晨集團擅自轉讓及質押資產等行為

遠洋集團去年12月協議銷售額按年升36%

市傳ESR主要股東華平配售6540萬股 最多套現17億

【專欄】已轉寄 祝你在熄爐上平安

【有片：淘寶圖】美匯弱利好新興巿場 候EEM回吐保力加中軸吸納

TCL電子否認撤出北美市場

稅務局：納稅人可因應黃馮律師行事件申請減免逾期罰款

人行擴大跨境融資宏觀審慎管理範圍 減緩資本流入

霸王國際發盈喜 料2020財年收入增7%

盈富基金 | 任志剛：未能緊貼追踪指數 經理人便不適合出任該工作

惠譽：料長和今年的自由現金流及營運會改善

Morningstar：被制裁中資股被低估 可為買入機會