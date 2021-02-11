中國人民銀行今日公布2020年12月主要金融統計數據，廣義貨幣供應（M2）按年增加10.1%，少過市場預期的10.7%，增速較11月低0.6個百分點；狹義貨幣供應（M1）則按年增8.6%，亦少於市場預期的10.2%，增速比11月低1.4個百分點。

12月新增人民幣貸款1.26萬億元（人民幣，下同），略勝市場預期的1.25萬億元。2020年全年新增貸款19.63萬億元，按年多增2.82萬億元。以部門劃分，住戶貸款增加7.87萬億元；其中，短期貸款增加1.92萬億元、中長期貸款增加5.95萬億元。企業單位貸款則增加12.17萬億元。

另外，12月份社會融資規模增量1.72萬億元，按年少4821億元，低於市場預期的2.185萬億元。2020年全年社會融資規模增量為34.86萬億元，比2019年多9.19萬億元；其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加20.03萬億元，企業債券淨融資4.45萬億元，政府債券淨融資8.34萬億元，非金融企業境內股票融資8923億元。被視為表外貸款的委託貸款和信託貸款，合共減少1.4954萬億元；未貼現的銀行承兌匯票增加1746億元。

以此計算，2020年末社會融資規模存量為284.83萬億元，按年增長13.3%，符名中央所定2020年M2和社會融資規模增速要明顯高於去年的目標。

其他報道

日本城：計劃在門市舉行小型花市

上交所公開譴責華晨集團擅自轉讓及質押資產等行為

遠洋集團去年12月協議銷售額按年升36%

市傳ESR主要股東華平配售6540萬股 最多套現17億

【專欄】已轉寄 祝你在熄爐上平安

【有片：淘寶圖】美匯弱利好新興巿場 候EEM回吐保力加中軸吸納

TCL電子否認撤出北美市場

稅務局：納稅人可因應黃馮律師行事件申請減免逾期罰款

人行擴大跨境融資宏觀審慎管理範圍 減緩資本流入

霸王國際發盈喜 料2020財年收入增7%

盈富基金 | 任志剛：未能緊貼追踪指數 經理人便不適合出任該工作

惠譽：料長和今年的自由現金流及營運會改善

Morningstar：被制裁中資股被低估 可為買入機會

新濠翻新項目頤居重投運作 再逆市出新項目

恒指創近1年高位收市 全日升368點 內險股領漲