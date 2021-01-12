盈富基金 | 任志剛：未能緊貼追踪指數 經理人便不適合出任該工作
文章日期：2021年1月12日 16:59
盈富基金（2800）美國經理人表示未能對被禁藍籌進行新投資，前金管局總裁任志剛發聲明表示，如基金經理不能買賣某些藍籌，便不適合出任這個工作。
他表示，Tracker Fund 成立的原意是緊貼追踪（track）恒生指數成份股的整體價格走勢，以發展香港的交易所買賣基金市場（Hong Kong Exchange Traded Fund market) ，用一個產品，便可以買賣恒生指數成份股所涵蓋的所有股份。如果經理人(Manager)因為不能夠買賣恒生指數成份股中某些股份，令Tracker Fund不能緊貼追踪恒生指數成份股的整體價格走勢，便不適合出任這個工作。
林鄭：盈富人事任命金管局「有剩餘影響力」 批美國「霸權主義」
「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場
美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地
日期： 1月12日
時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)
「一字記之」侯師傅+王冠一：了解「牛」年影響民生 + 金融卦象，助你決斷英明
日期： 1月15日
時間：下午7:00 – 8:15 (HKT)
售價：HK$400 (一場) ; 兩場優惠價：$700
立即參加：https://link.mingpao.com/66474.htm
截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
英國初創Checkout.com獲C輪融資 富三代施伯雄加盟
友邦：抗疫期間五成半港人收入減 退休儲備缺口至223萬再創新高