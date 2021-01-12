盈富基金（2800）美國經理人表示未能對被禁藍籌進行新投資，前金管局總裁任志剛發聲明表示，如基金經理不能買賣某些藍籌，便不適合出任這個工作。

他表示，Tracker Fund 成立的原意是緊貼追踪（track）恒生指數成份股的整體價格走勢，以發展香港的交易所買賣基金市場（Hong Kong Exchange Traded Fund market) ，用一個產品，便可以買賣恒生指數成份股所涵蓋的所有股份。如果經理人(Manager)因為不能夠買賣恒生指數成份股中某些股份，令Tracker Fund不能緊貼追踪恒生指數成份股的整體價格走勢，便不適合出任這個工作。

林鄭：盈富人事任命金管局「有剩餘影響力」 批美國「霸權主義」

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