評級機構惠譽指出，長和（0001）於2020年面對具挑戰性的營運環境並影響到現金流後，估計長和的自由現金流的負面敏感測試在2020年超越4.5倍之後，其相信2021年長和的營運會逐步改善，主要原因是各項業務開始在疫情後復蘇，電訊業務重拾溫和增長，基建業務持續提供穩定回報。

惠譽預期，長和會管理尤其是電訊業務的資本開支需求，以緩和對自由現金流的影響。最近該集團出售歐洲鐵塔資產，亦有助其去槓桿。此前，該行認為，長和面對新冠肺炎疫情的挑戰同時，旗下位於主要市場的電訊業務面對的競爭日烈，基建業務的准許回報率亦面對調低的壓力。

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