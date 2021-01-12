美國財政部禁止美資企業或個人投資中國軍方相關的企業，部分指數相關的被動式基金不能投資這些企業，投資研究及基金評級機構Morningstar亞洲股票研究總監陳麗子認為，這些股票股價目前被低估，而這些措施未必是永久，認為可提供買入機會。例如就中資電訊股而言，這些企業成展成熟，沒有需要向美國投資者融資，而且制裁沒有為企業營運帶來影響。

11月起中國市場監管部門多次針對阿里巴巴（9988）等科技巨企實施制裁措施，陳麗子認為更多的監管政策會陸續出現，不過措施不會影響阿里巴巴對商戶的吸引力。她認為，阿里、騰訊、亞馬遜的平台接觸面廣泛，往後20年仍可與競爭者保持優勢。另一個影響阿里估值的是螞蟻集團的發展前景，她認為會對阿里股價有5%的影響，以目前的跌幅不利因素已經反映，認為目前阿里巴巴股價被低估。

作為無風險利率指標的美國10年國債收益率升穿1厘，陳麗子表示，債息近月上升快於預期，帶動資金流出高估值的科技股，流向估值較低、風險比較低的行業。資金自11月起輪換經濟周期相關的行業，認為趨勢將會持續。現時防守性消費股、科技股和工業股有超額的估值，而物業股和能源股近期雖然上升，但估值仍有折讓，這些行業可受惠於經濟正常化。

美國候任總統拜登將於約一周後上任，對於特朗普任內對中芯（0981）實施的供應科技限制會否解除，Morningstar高級股票分析員伊藤和典表示不表樂觀，認為美國仍希望保持科技上的領先優勢，因此認為新政府仍不會讓中國取得最新的科技。

記者：歐陽偉昉

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