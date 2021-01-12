新濠翻新項目頤居重投運作 再逆市出新項目
文章日期：2021年1月12日 16:30
雖然新冠肺炎疫情仍然延續，但是澳門的博彩公司毫不怠慢，趁市況淡靜時翻新項目，部署迎來新春檔期。繼金沙中國（1928）的倫敦人開放預訂，提供雙人住宿套票2398元起，可於1月22日起入住之外，新濠國際（0200）旗下新濠博亞，亦已完成翻新酒店項目頤居，並將於2月8日重新投入營業，最平套房每晚1598澳門元起。新酒店共有300間客房，其中33間為私人別墅套房。
不過，由於內地北方疫情持續，加上廣東省已呼籲民眾在不必要時不要離粵，暫時未知粵方新的舉措，會對澳門新投入營運的酒店有何影響。另新濠博亞除了翻新頤居之外，此前亦表示過，有意翻新另一酒店迎尚。過往新濠亦多次在逆市下，趁機推出項目。最經典例子是在2008年金融海嘯後，翌年在市況低迷時推出新濠天地應市，及在澳門賭業於2015年低迷期間，推出新濠影匯。
除了新濠之外，澳門博彩（0880）旗下上葡京多間酒店，及銀河娛樂（0027）轄下的澳門銀河第三期安達仕酒店，亦於今年稍後，供應新增酒店客房。
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截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
合辦：明報財經 及 王道財經
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