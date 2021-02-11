上證指數超過5年以來首次升穿3600點，帶動港股升勢。恒指以最高位收市，收報28276點，創近1年高位，升368點或1.32%，成交金額1990億元，較上日減少21.67%；國指升158點或1.43%，報11217點。恒生科技指數收報8726點，升0.71%。

藍籌29隻升，21隻下跌，2隻無升跌。中人壽（2628）升6.93%，收報17.9元，是升幅最大的藍籌；美團（3690）跌2.45%，收報302元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）躋身為紅底股，全日升4.2%，收報103元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻121點；美團（3690）跌2.45%，收報302元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低35點。

騰訊（0700）跌0.17%，收報590元。長實集團（1113）升2.01%，收報40.55元。

內險股領漲，平保（2318）升5.95%，收報99.65元；中國太平（0966）更升11.02%，收報15.52元；新華保險（1336）升7.45%，收報31.75元。

券商股抽升，光大證券（6178）升9.36%，收報7.48元；中信証券（6030）升8.4%，收報19.62元；招商證券（6099）升7.64%，收報13.8元。

中資電訊股做好，聯通（0762）升6.01%，收報4.94元；中電信（0728）更飈10.05%，收報2.19元。

生物科技股炒上，邁博藥業（2181）升18.56%，報1.15元；百濟神州（6160）升12.88%，收報184元；康希諾生物（6185）升10.1%，收報226.8元。

新世界（0017）、新創建（0659）向巴黎上市的SUEZ，分別以41.73億元悉售所持的42%蘇伊士新創建，及以23.6億元悉售新創建香港投資。除稅前出售收益約為1.4億元，計稅後新創建於截至去年底止中期確認減值虧損約1億港元。新世界升0.41%，收報36.55元；新創建升3.76%，收報8元。

研究機構IDC初步結果顯示，去年第四季全球PC出貨量按年增26.1%，全年全球PC市場出貨量按年增13.1%。聯想（0992）抽升，全日收報8.05元，升8.93%。

耀才（1428）發盈喜，料9個月內盈利升64%至5.8億，惟股價倒跌，全日挫8.87%，收報2.26元。

周大福（1929）第三財季港澳同店銷售跌31%，內地升12.2%。全日升3.21%，收報10.28元。

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