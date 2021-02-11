阿里巴巴（9988）旗下數碼技術與智能業務阿里雲今日宣布，網絡安全諮詢企業LGMS達成全球合作協議，聲稱要攜手加強企業客戶安全能力。

阿里表示，阿里雲的客戶可使用LGMS的一站式服務，以取得支付行業數據安全標準的合規認證。過LGMS的評估，企業能夠識別並處理潛在的安全漏洞，以確保支付安全和避免財務損失。阿里稱，於疫情期間，無接觸電子支付方式大幅增長，包括電商、醫療和教育在內的行業均意識到將營運遷移至線上的迫切需要，雲服務供應商如何在此過程中保障客戶和其營運免受網絡攻擊和資料外洩等事故影響成為關鍵。

透過是次合作，阿里雲的客戶僅需遵循三個步驟便能達到PCI DSS的合規標準，包括自我評估以辨識潛在系統風險、滲透測試以檢查系統漏洞，及提升安全能力以符合所有PCI DSS（為所有接受或處理支付數據企業必須遵守的全球合規標準）要求。

企業在完成以上三個步驟後，將獲得由LGMS頒發的認證。該評估可為企業提供一個全面而專業的檢查，同時亦節省企業自行搜尋合規標準的時間。

阿里雲智能國際總裁袁千表示，LGMS是網絡安全評估領域享譽業界的專家，表示高興雙方能開展合作，為客戶提供專業的服務，確保在數碼化轉型進程中達致最高的安全標準。

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