路透旗下IFR引述消息指，騰訊音樂正考慮今年在香港第二上市，公司尚未決定發行規模，但可能涉及公司5%至10%的股本。

基於周一公司352億美元的市值，這次上市可能籌集17.6億-35億美元資金。公司對IFR不予置評。

「2021財富部署 投資先機」視像研討會 - 兩場

美國總統選舉亂局，誘發金融市場翻天覆地

日期： 1月12日

時間：下午7:00 – 8:00 (HKT)

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日期： 1月15日

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截止日期：2021年1月12日(星期二)下午5:30(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

合辦：明報財經 及 王道財經

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