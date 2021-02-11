IFR：騰訊音樂娛樂集團考慮在香港第二上市
文章日期：2021年1月12日 15:58
路透旗下IFR引述消息指，騰訊音樂正考慮今年在香港第二上市，公司尚未決定發行規模，但可能涉及公司5%至10%的股本。
基於周一公司352億美元的市值，這次上市可能籌集17.6億-35億美元資金。公司對IFR不予置評。
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