國家統計局將於下周一（18日）公布2020年GDP等經濟數據，瑞銀亞洲經濟研究主管，首席中國經濟學家汪濤預計，2020年中國GDP按年升2.1%，而2021年GDP則有8.2%增速，其中，預期消費隨著就業和收入的好轉而會出現強勁反彈，從2020年的按年微升0.2%，大幅反彈至2021年的年增10%。

至於2021年的出口將得益於整體需求復蘇，料淨出口對GDP的貢獻為0.4%；基建投資則會因政策支持減弱而放緩，不過，與十四五規劃及新基建有關的項目會對投資帶來支撐，加上企業投資將因收入和前景好轉而有所反彈，2021年的固投增速仍可以達到4.7%水平。

就2020年因疫情而推出的刺激措施，汪濤預計今年宏觀政策將正常化，並更多關注控槓桿、防金融風險，因此信貸增速會放慢，而宏觀槓桿率預計略有下降；財政政策上，汪濤估計赤字將縮小、專項債發行規模較2020年有所降低。此外，因應房地產政策和金融監管將有所收緊，壞賬和違約率將有所上升。

隨著拜登即將就任美國總統，汪濤認為中美關係將有所緩和及更可預期，關係惡化的風險降低，呈現競爭中有合作的形勢。不過，已加徵的關稅及科技限制預計暫不會取消，在創科發展上，中國會強調在進一步開放的同時，加強科技自主自立。

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