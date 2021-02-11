國泰（0293）公布，國泰貨運推出全球疫苗空運專案協助將2019冠狀病毒病疫苗空運至全球各地。

國泰貨運董事歐永棠指出，國泰擁有多達20架專用貨機，加上客機機隊的腹艙運力，建立起遍佈全球的貨運網絡。航空業即將參與歷來最大規模的醫療救助行動，已準備就緒積極參與及全力貢獻。

國泰介紹指，正逐步推出針對疫苗運輸的新一代追蹤系統「智貨查」，利用低耗電的藍芽裝置隨時追縱疫苗貨品的近實時溫度、濕度及定位等環境參數，使托運人和貨運代理能實時得知疫苗的狀態，並確保疫苗處於特定的溫控環境。

同時，一支新組建的貨務運控中心團隊全天候24小時無間斷監察，能適時指示機坪和貨倉的操作人員採取行動，確保嚴格遵守各種疫苗不同的儲運要求。

歐永棠指，服務將於今年第一季逐步推出，亦會免費為所有2019冠狀病毒病的疫苗運輸提供這項增值服務。

此外，歐永棠表示，將國泰貨運站的疫苗儲運能力增至每日逾700萬劑，將有新的凍倉投入服務，進一步將每日處理能力額外提高160萬劑。

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